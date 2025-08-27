Prima Pagina
/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
mercoledì 27 agosto
Lanfranco Bottardi
Alma Righini, ved Radossi
Claudio Panziera
martedì 26 agosto
Luciana Sappino, ved. Maroino
Enrico Botto Poala
lunedì 25 agosto
Pier Paolo Gazzetto
Mario Floramo
Sebastiano D'Agosta
Fernanda Givone, ved. Marina
Franco Castello
NECROLOGI
|
27 agosto 2025, 14:58
Maria Teresa Brusasca, nata Tramontina
Le prime dal territorio
Biella
Ancora maltempo, domani è allerta arancione nel Biellese
Previste piogge forti e temporali.
Circondario
ASD Armonia in Equilibrio: tantissime attività finalizzate al benessere
Cossato e Cossatese
È tempo di mele a Gifflenga: la raccolta è pronta al Meleto di Cascina Imperolo FOTO
Valli Mosso e Sessera
Perde la vita durante un'escursione, dolore anche a Valdilana per la morte di Loredana Trinchieri
Valle Elvo
Sordevolo brinda all’estate con l’ottava edizione del “Gin Party” FOTO
Valle Cervo
In Valle Cervo è tutto pronto per la Festa delle Genti
Basso Biellese
La Cena in Bianco è in arrivo a Viverone
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Lava il cane all'autolavaggio: denunciato un 57enne biellese
Biella Motori
La Fondazione Marazzato celebra Risò – Festival Internazionale del Riso
Enogastronomia
Bolle di Malto 2025, ecco il riconoscimento di “Evento Ufficiale della Città di Biella”
Fashion
Corso gratuito Tecnico Acconciatura a Borgosesia FOTO
Music Cafè
Magnano celebra 40 anni di musica antica con l’ensemble "La Vaghezza"
Vita Eco e Casa
Meno calore e più privacy: Uniko Pellicole oscura i vetri della tua auto FOTO e VIDEO
