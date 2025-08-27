Sordevolo brinda all’estate con l’ottava edizione del “Gin Party” FOTO

A Sordevolo è tutto pronto per la serata che chiuderà la stagione estiva: venerdì 29 agosto, dalle ore 20.00, l’Anfiteatro del paese farà da cornice all’esclusivo “Gin Party”, appuntamento che negli anni si è consolidato come tradizione irrinunciabile. L'evento è organizzato dall'Associazione di Teatro Popolare di Sordevolo in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.



La formula vincente rimane quella di sempre: una cena a menù fisso per aprire la serata, seguita da un dj set tutto da ballare, quest’anno ancora più ampio e pensato per soddisfare i gusti di ogni generazione.

Abbiamo raccolto le parole delle organizzatrici Matilde e Flaminia, che nel 2016 hanno dato vita all’iniziativa dopo il successo delle feste legate alla Passione di Sordevolo:

“L’idea è nata nel 2015 – racconta Matilde – volevamo creare un momento di aggregazione che avesse lo spirito di una vera festa di paese: aperta a tutti, conviviale e popolare. Così, l’anno successivo, abbiamo lanciato il primo ‘Cocktail Party’, con drink a tema e una formula inclusiva che potesse coinvolgere l’intera comunità.”

Flaminia aggiunge:

“Quella di quest’anno è l’ottava edizione, anche se due purtroppo sono saltate a causa della pandemia. Ogni anno scegliamo un drink protagonista: siamo partite con il Mojito e questa volta il re della serata sarà il Gin, declinato in numerose varianti.”

Il cuore pulsante della festa sarà la musica: il dj set, vero momento clou, accompagnerà il pubblico fino a tarda notte con ritmi e generi diversi





Per informazioni e prenotazioni contattare Matilde: 388 156 7775 e Flaminia: 340 463 4651