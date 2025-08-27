Dal Nord Ovest - Giovane muore dopo uno scontro con il quad

Tragedia ieri sera all'ospedale di Aosta dove un ventenne di Strambino è morto a seguito di un incidente con il quad.

Il giovane era alla guida del mezzo quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con un'auto. Il sinistro si è verificato intorno alle 21.30 di ieri lungo la strada regionale 45 della Val d'Ayas, all'altezza di frazione Cornu, poco a valle di Periasc.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso: il ragazzo è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Parini di Aosta ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Il conducente della macchina, in buone condizioni fisiche ma sotto choc, è stato portato anche lui al nosocomio. I carabinieri della stazione di Verrès si occupano degli accertamenti.