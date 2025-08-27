Cerrione, auto centra palo della luce e si ribalta fuori strada (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro autonomo avvenuto nella prima serata di oggi, 27 agosto, nel comune di Cerrione.

Stando alle prime sommarie ricostruzioni, un’auto si è ribaltata fuori dalla sede stradale dopo aver centrato in pieno un palo dell’illuminazione pubblica per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Ad allertare i soccorsi una residente della zona che avrebbe avvertito il fragoroso impatto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, poi caricato sull’ambulanza e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente stradale.