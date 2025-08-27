E tu, sei un genitore "FAFO"?

Crepet, Novara e persino il Papa ci ricordano l'importanza delle basi educative, sotto forma di regole e "no", da dare ai nostri figli. Ed ecco che dall'America arriva una nuova moda educativa chiamata FAFO (dall'inglese "Find Around and Find Out" – "Fai come ti pare, e poi vedi cosa succede", traduzione edulcorata ). Il termine descrive uno stile genitoriale molto permissivo, che offre ai figli una libertà quasi illimitata, con la convinzione che imparino da soli le conseguenze delle proprie azioni, senza l'intervento diretto dei genitori.



Il modello "FAFO" è spesso spinto dal desiderio di coltivare l'autonomia nel bambino. Tuttavia, anche le neuroscienze più flessibili suggeriscono che l'assenza di confini può avere conseguenze complesse sul cervello in crescita.



Chi ascoltare?

Come mamma e professionista, ho voluto mettere a confronto la psicologia e le neuroscienze con l'approccio FAFO, analizzando pro e contro in base all'evoluzione del cervello dei bambini.

La corteccia prefrontale, responsabile del pensiero, della logica e del controllo delle emozioni, inizia la sua lenta crescita attorno ai 5-6 anni e continua fino ai 25 anni. Ad esempio, per un adolescente è difficile pianificare lo studio o regolare le emozioni; queste competenze arriveranno, ma vanno allenate gradualmente.



Pro e contro del FAFO in base all’età:

0-3 anni: Intenzione e realtà

Pro: L'intento è promuovere l'autonomia precoce, permettendo ai bambini di imparare dai propri errori. L'idea è che il bambino sviluppi fiducia in sé stesso.

Contro: La scienza suggerisce l'effetto opposto. Il cervello del bambino in questa fase non è in grado di autoregolarsi. Senza una guida esterna, questa mancanza di feedback coerente crea confusione e insicurezza. Come evidenzia la PNL, un "no" fermo e poche regole condivise non sono un limite, ma un'àncora di sicurezza. In assenza di queste ancore, il bambino può sviluppare ansia e diventare incredibilmente più dipendente.

È noto che i bambini con genitori assenti sono spesso alla ricerca di "essere visti" anche con atteggiamenti al limite del bullismo. Come afferma Daniele Novara, "i limiti sono i confini entro i quali il bambino può sperimentare e sentirsi protetto". Immaginate un bambino di questa età a cui è permesso di toccare proprio tutto ciò che vuole: cosa farebbe con il fuoco?

4-10 anni: Le prime sfide sociali

Contro: Abituati a casa a una totale assenza di limiti, i bambini possono faticare a gestire la frustrazione e a rispettare le regole sociali, con conseguenti problemi a integrarsi con gli altri. Non avendo appreso l'autoregolazione, il bambino che reagisce per ottenere ciò che vuole potrebbe non essere in grado di negoziare, diventando aggressivo o chiudendosi in se stesso.

Pro:Se applicato in un ambiente in cui il bambino si sente sicuro e amato, può incoraggiare la creatività e la risoluzione dei problemi. L'assenza di un ECCESSIVO controllo permette di esplorare e rafforzare la propria fiducia, a condizione che in precedenza al bambino siano stati dati gli strumenti emotivi per compiere le scelte quotidiane. Immaginate un bambino di questa età a cui è permesso di mangiare proprio tutto ciò che vuole. Quanta frutta e verdura mangerebbe?

11-18 anni: L'età dell'indipendenza

Durante l'adolescenza, la corteccia prefrontale continua a maturare facendo aumentare pian piano la razionalità e facendo a pugni con gli ormoni. Questo spiega l'impulsività e la tendenza al rischio tipica di quest'età.

Pro: Se nei primi anni siamo riusciti a creare basi solide, l'approccio FAFO in adolescenza può favorire un forte senso di indipendenza. Offrire spazi di libertà significa dimostrare fiducia nell'adolescente, trasformando il "no" da divieto a punto di partenza per un patto di fiducia che rafforza il legame genitore-figlio.

Contro: La libertà senza una rete di sicurezza espone l'adolescente a situazioni di rischio elevato. Il suo cervello, non avendo ancora sviluppato la capacità di fare scelte mature, unita alla mancanza di confini, può portarlo a intraprendere situazioni pericolose.

L'assenza genitoriale può essere vista come disinteresse e non come libertà.

Immaginate un adolescente senza orari di rientro serale: come gestirebbe il percorso scolastico?

In conclusione l'assenza di limiti, specialmente nei primi anni di vita, può ostacolare lo sviluppo del cervello e l'autostima, creando il risultato opposto a quello voluto.



Dopo questa ricerca e la mia esperienza come professionista la mia conclusione è che la soluzione non è nell'autoritarismo o nel permissivismo, ma nell'autorevolezza. La figura del genitore come coach che guida e non come capo che comanda, in cui le regole e i "no" creano dei confini per sviluppare la propria libertà in modo sicuro e strutturato. La cosa fondamentale è conoscere gli “strumenti” che possono esserci utili per accompagnare la crescita dei nostri figli senza demonizzarne nessuno, usandoli al momento giusto.

Cosa farebbe un cuoco che non si sognerebbe mai di usare un martello per sbucciare una patata.



E tu cosa pensi della tendenza FAFO?

