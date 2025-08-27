Candelo, al via lavori di manutenzione straordinaria a Villa Clara Vigliani Albertini

“Nell’ambito delle attività di manutenzione degli immobili comunali, prenderanno il via alcuni interventi di adeguamento presso l’edificio dell'asilo infantile Clara Vigliani Albertini”. Lo annuncia il capogruppo di maggioranza del comune di Candelo Erika Vallera.

E aggiunge: “Si tratta di una serie di lavori di manutenzione per adeguare l’immobile alle vigenti normative in materia e garantire la piena funzionalità, l’accessibilità e la sicurezza degli spazi destinati ad attività socio-educative”. Nello specifico verrà disposta la manutenzione unita all'adeguamento dell’impianto termoidraulico, oltre alla verifica e l'adeguamento dell'impianto elettrico con la sostituzione delle lampade di emergenza.

“I lavori si inseriscono in un più ampio piano di manutenzione del patrimonio comunale, volto a prevenire situazioni di degrado e a mantenere gli immobili in condizioni ottimali, assicurando la continuità dei servizi offerti alla comunità – sottolinea Vallera - L'immobile è stato recentemente concesso in comodato d’uso per lo svolgimento di attività a carattere educativo e sociale. Gli interventi saranno realizzati con affidamento diretto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici”.