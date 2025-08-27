Biella, interventi di pulizia e manutenzione del verde nelle scuole in vista della riapertura

In questi giorni il Comune di Biella è impegnato in una serie di interventi di manutenzione nelle aree verdi di pertinenza degli istituti scolastici, con l’obiettivo di garantire spazi puliti e ordinati per l’avvio del nuovo anno scolastico.

Le operazioni, che comprendono lo sfalcio dell’erba e la pulizia delle aree verdi, seguono un calendario che dà priorità agli asili nido, i primi a riprendere le attività, mentre le altre scuole riapriranno ufficialmente il 10 settembre.

A confermare l’andamento regolare degli interventi è l’assessore ai Parchi, Giardini e Verde Pubblico, Cristiano Franceschini, che ha dichiarato: «La situazione è sotto controllo e per l’inizio della scuola sarà tutto in ordine».

Con questa attività di manutenzione, l’Amministrazione comunale punta a consegnare agli studenti e al personale scolastico spazi esterni sicuri, decorosi e pronti ad accogliere il ritorno alle lezioni.

Non solo scuole comunque: in questi giorni l'assessore ha anche dato mandato di fare pulizia e riordinare il verde al quartiere del Masarone. "Ho ricevuto diverse segnalazioni che ritengo purtroppo fondate di degrado in questo quartiere - spiega l'assessore - . Cartelli divelti e erba incolta. Ho dato mandato anche in questo caso di intervenire il prima possibile".