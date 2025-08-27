ASD Armonia in Equilibrio: tantissime attività finalizzate al benessere

I nostri percorsi: Fitness, Acqua e Benessere, sono la migliore proposta in termini di salute, energia e gioia.

Oltre alle tradizionali attività fitness, la nostra corsistica si avvale di protocolli finalizzati al recupero e alla prevenzione dei problemi legati ad una scorretta postura e al mal di schiena in generale. Un programma completo che si avvale della ginnastica finalizzata alla salute e al benessere in tutte le sue espressioni.

Il Tai Chi e la Ginnastica Taoista in particolar modo, fiore all’occhiello della nostra ASD, sono un invito a sperimentare nuove forme di benessere nel movimento. La Taoista, nello specifico, è una ginnastica terapeutica che, attraverso una respirazione naturale e fluida e grazie a movimenti armoniosi ma condizionanti, sblocca i meridiani arrecando benefici a livello organico. Ma non solo: migliora la postura, risveglia forza e vitalità, aiuta a gestire gli stati d'ansia e crea i presupposti per una vita attiva e orientata alla gioia. Una competenza nelle discipline orientali e cinesi, la nostra, frutto di una lunga esperienza che ci vede da vent’anni presenti nel settore e da quindici sul territorio.

Chi ancora non ci conosce potrà inoltre usufruire della “promozione autunno”: 3 mesi corsi OPEN a 100,00 euro che potrete attivare a partire dal mese settembre, oppure sottoscrivere uno dei nostri pacchetti: ce n'è uno per ogni esigenza.

Visitando il sito www.armoniainequilibrio.com alla pagina “Lezioni in Sede” o ”Lezioni Online” potrete conoscere nel dettaglio gli orari e le attività proposte nel nostro Centro.

La professionalità, il ricco palinsesto corsi e soprattutto i sorrisi, contraddistinguono da sempre le nostre attività. Vi raggiungeranno anche Online, un valore aggiunto che consente ai nostri allevi di optare tra lezioni in sede o le stesse in diretta sulla piattaforma Zoom in tempo reale.

Non ci resta che invitarvi a visitare il nostro Centro per conoscere i nostri programmi, con le lezioni di prova totalmente gratuite.

ASD Armonia in Equilibrio, per affrontare le vostre giornate con più vitalità e serenità, in “un mondo che urla, siamo la palestra che sussurra”

Contatti:

Via Milano 54, 13856 - Vigliano Biellese (BI)

Tel: 348.0085486

Email: info@armoniainequilibrio.com