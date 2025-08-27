Maltempo, dalla mezzanotte apre la sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte

A seguito del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso da Arpa Piemonte per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, su Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, la Protezione Civile della Regione ha disposto l’apertura dalla mezzanotte della Sala Operativa. Le previsioni prevedono precipitazioni e temporali dal pomeriggio, in intensificazione nella notte con grandine e vento. L'attività di monitoraggio della Sala Operativa continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.