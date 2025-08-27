 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 27 agosto 2025, 17:00

Maltempo, dalla mezzanotte apre la sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte

L'attività di monitoraggio continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.

Maltempo, dalla mezzanotte apre la sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte (foto di repertorio)

Maltempo, dalla mezzanotte apre la sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte (foto di repertorio)

A seguito del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso da Arpa Piemonte per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, su Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, la Protezione Civile della Regione ha disposto l’apertura dalla mezzanotte della Sala Operativa. Le previsioni prevedono precipitazioni e temporali dal pomeriggio, in intensificazione nella notte con grandine e vento. L'attività di monitoraggio della Sala Operativa continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.

c. s. Regione Piemonte g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore