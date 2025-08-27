 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 27 agosto 2025, 12:30

Ancora maltempo, domani è allerta arancione nel Biellese

Previste piogge forti e temporali.

maltempo biellese

Ancora maltempo, domani è allerta arancione nel Biellese (foto di repertorio)

Come preannunciato nelle scorse ore, è in arrivo una forte ondata di maltempo a Biella e su quasi tutto il Piemonte. Poco fa l'Arpa ha diramato un'allerta meteoidrologica e idraulica sul proprio sito web, valida per la giornata di domani, giovedì 28 agosto. In particolare, sarà arancione l'allerta nella nostra provincia, assieme ad altri territori confinanti, come Vercellese, Novarese e VCO.

È previsto, infatti, un “innalzamento del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versate e cadute alberi – si legge nella nota - Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in intensificazione su tutta la parte centro-settentrionale del Piemonte, con picchi forti o molto forti dal tardo pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte intensificandosi ulteriormente, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, con locali nubifragi, grandine e raffiche di vento”.

g. c.

