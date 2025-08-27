Taglio pianta al cimitero di Biella, una famiglia denuncia: “Era vicina alla tomba di mio figlio, nessuno ci ha avvisati”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Scrivo per denunciare pubblicamente quanto accaduto al cimitero di Biella di via Piacenza, sulla tomba di mio figlio. Al nostro arrivo abbiamo trovato la pianta che da anni, più precisamente dal 1999 – anno del decesso – custodiva quel luogo, tagliata di netto. Gli oggetti personali che lo adornavano (una macchinina, una mucca, degli angeli, piccoli segni di affetto) erano spariti, e la tomba stessa è stata resa difficile da individuare.

Solo in un secondo momento abbiamo saputo che esisteva un’ordinanza comunale che prevedeva il taglio delle piante oltre una certa altezza. Il problema, però, è che noi non abbiamo mai ricevuto alcuna comunicazione scritta: nessuna lettera, nessuna email, nessun avviso in loco. Il risultato è stato un dolore improvviso e crudele: trovarsi di fronte a una tomba devastata senza alcuna possibilità di intervenire o di essere avvisati prima.

Comprendiamo l’esistenza delle regole ma riteniamo inaccettabile che non siano state garantite le informazioni alle famiglie, che hanno diritto a custodire la memoria dei propri cari con rispetto e dignità. Ancora più incomprensibile è constatare che, nonostante l’ordinanza, nel cimitero siano presenti tuttora altre piante di dimensioni simili o addirittura superiori, lasciando quindi spazio a un senso di disparità e ingiustizia.

Condivido le immagini del prima e dopo: non sono solo foto, sono la testimonianza concreta di una ferita inflitta alla memoria e all’amore di una famiglia. Chiedo che questo caso venga portato all’attenzione pubblica, perché nessun altro debba vivere l’umiliazione e la sofferenza che stiamo vivendo noi”.