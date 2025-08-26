Valditara “Confermato il 50% degli insegnanti di sostegno precari”

RIMINI (ITALPRESS) - "Quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari saranno confermati, garantendo una straordinaria continuità didattica che la scuola italiana non ha mai avuto prima, grazie alla possibilità per le famiglie - laddove si fosse instaurato un buon rapporto educativo e umano fra il giovane e l'insegnante - di chiederne la conferma". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al Meeting di Rimini. "Questo è un grande passo avanti, non a caso ostacolato da chi non crede nella personalizzazione: ricorsi su ricorsi, bocciati dalla giustizia amministrativa". Il ministro ha parlato della sua visione di scuola che "deve avere due finalità fondamentali. Innanzitutto insegnare a ogni giovane a essere indipendente e autonomo, e poi il lavoro: una scuola che non dà gli strumenti per realizzarsi professionalmente fa soltanto la metà della sua funzione", spiega. "Ho letto alcuni sondaggi in cui i giovani mettono al primo posto i diritti, la libertà, il vivere bene e, fra gli ultimi posti, il lavoro. E' molto importante che i giovani mettano i diritti e la libertà al primo posto, ma non è bello che considerino il lavoro come qualcosa che non è al centro delle loro aspirazioni. Dobbiamo portare i giovani a riscoprire il valore e la bellezza del lavoro". Per questo "l'idea del 4+2 è una grande rivoluzione culturale" e "la riforma del 4+2 deve diventare ordinamentale". L'altro giorno "i collettivi mi hanno dichiarato guerra perchè voglio mettere la scuola a servizio delle imprese, ma non hanno capito niente: le scuole e le imprese devono dialogare naturalmente", aggiunge. "Gli Its sono uno strumento di diplomazia della scuola, uno strumento di sviluppo e devono affermarsi sempre di più", conclude il ministro.- foto: Ipa Agency -
In Breve
martedì 26 agosto
lunedì 25 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Tentativo di truffa online alla Banca Sella di Sanremo, proseguono le indagini ma dei malviventi nessuna traccia
Le autorità investigative sono al lavoro per identificare i responsabili, collaborando con la banca...