Lorenzo Sonego sarà a Biella, il campione del tennis apre la stagione a I Faggi

“Siamo onorati di ospitare un grande campione come mio nipote, Lorenzo Sonego, che diventa ufficialmente l'ambasciatore de I Faggi di Biella”. A parlare il direttore tecnico della realtà sportiva laniera Fabrizio Coviello che annuncia l'arrivo del noto nome del tennis italiano per un grande inizio di stagione. L'atleta torinese sarà il protagonista, insieme allo zio e allo staff tecnico dei Faggi, composto dai maestri Massimo Rossi e Alessio Loglisci, oltre ai preparatori atletici Riccardo Zanchetta e Pietro Oberti. Sarà una giornata che unirà sport, memoria e passione.

L'appuntamento avrà luogo il prossimo 11 settembre quando, alle 16.30, il circolo biellese accoglierà il tennista piemontese (che vanta come miglior classifica la 21° posizione ottenuta nell'ottobre 2021) reduce da una stagione di alto livello nel circuito ATP per un momento speciale con i più piccoli e i soci del club.

“Per i tanti appassionati sarà l’occasione unica di vedere da vicino uno dei protagonisti del tennis italiano contemporaneo che ha più volte dimostrato il suo talento sui campi di Wimbledon e degli Australian Open dove ha preso parte rispettivamente ad ottavi di finale e quarti – sottolinea Coviello – Inoltre, ha vinto 4 tornei ATP su tutte le superfici di gioco, come il cemento, la terra rossa e l'erba. Ora, in questi giorni, è impegnato nelle gare dell'US Open e sono sicuro che saprà esprimere tutto il suo talento”.

Come da programma, Sonego si intratterrà con i giovani allievi de I Faggi per circa due ore. “L'ingresso è aperto a tutti, con la presenza all'entrata del circolo di una postazione qr code per la registrazione dei dati dei partecipanti – spiega Coviello – Questa modalità permetterà di semplificare e ordinare l'accesso all'incontro con Sonego. Inoltre, per chi si iscriverà il giorno stesso ai corsi della nuova stagione, saranno a disposizione speciali offerte e scontistiche per i nuovi atleti”.

Poi, intorno alle 18, si terrà un confronto con le nuove generazioni dove saranno poste domande e condivisi racconti e aneddoti prima del brindisi finale che darà inizio alla stagione 2025/26. Inoltre, è previsto anche un torneo open in memoria di Gianni Correale, figura storica dei Faggi e da sempre appassionata di tennis. La competizione di singolare maschile e femminile (con una gara anche di doppio misto) inizierà mercoledì 20 settembre.