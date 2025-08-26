Rally & Co, si scaldano i motori: doppia gara nel weekend

Doppio appuntamento per i piloti e navigatori della Rally & Co nel weekend in arrivo. Al 19° Rally Due Valli Historic ai nastri di partenza Alessandro Bottazzi e Anisia Bruzzo che a bordo della consueta Opel Corsa Gsi cercheranno di salire sul podio di classe 1600 nel 4° raggruppamento.
Al via della gara, con partenza ed arrivo a Soave, dopo aver disputato 6 prove speciali per un totale di 66 km cronometrati, anche "Il Valli" navigato da Stefano Cirillo che sulla loro Bmw M3 cercheranno un pronto riscatto dopo il ritiro subito al Rally dei Vigneti Monferrini.
Nella 40° edizione del Rally Città di Torino, con partenza ed arrivo nella suggestiva location di Venaria Reale , in programma 6 prove speciali con un totale di 68 km e le impegnative prove di Monastero e Lys di oltre 14 km ognuna.
Per la scuderia biellese sul palco Maurizio Gabella e Cristina Roccati sulla Lancia Y Rally 4 mentre il "navigatore mai domo" Giuliano Santi affiancherà il cossatese Paolo Drago anche loro in classe rally 4 con una Peugeot 208.