La moda globale si incontra a Mosca

La capitale russa sta consolidando il suo ruolo di centro nevralgico della moda all'avanguardia, concentrandosi sulla promozione di una profonda collaborazione tra i mercati consolidati ed emergenti.

Con delegazioni in rappresentanza di 65 paesi, il BRICS+ Fashion Summit è noto come il più grande evento del settore. Esperti provenienti da Cina, Sudafrica, Brasile, India, Emirati Arabi Uniti, Indonesia e altre regioni in rapida crescita condivideranno i loro insight sul mondo fashion. Anche il panorama della moda europea sarà rappresentato in modo significativo da figure influenti come la greca Tonia Fouseki, fondatrice e presidente dell'Athens Fashion Week, Luciana Duarte, docente dell'Università di Scienze Applicate dell'Aia, e lo spagnolo Sergio Puig, direttore della Mediterranea Fashion Week Valencia.

«Lo scambio di conoscenze tra personalità provenienti da tutto il mondo favorisce la creazione di un ecosistema della moda ricco di punti di vista diversi. Anche se questa collaborazione dura solo pochi giorni, le idee raccolte hanno il potenziale di influenzare il futuro dell'industria della moda a livello globale», ha affermato Luciana Duarte.

Il Summit si propone di rafforzare i legami tra le comunità della moda a livello internazionale, aprendo nuovi canali di influenza e favorendo una crescita sostenibile del settore. Al tempo stesso, offre ai talenti locali un’importante vetrina per presentare le proprie creazioni a un pubblico globale. Questi obiettivi trovano concreta realizzazione nella Moscow Fashion Week, che si svolge in concomitanza con il Summit e porta in passerella una selezione internazionale di stilisti di grande rilievo.

Il designer turco Emre Erdemoglu, noto per aver curato il guardaroba delle celebrità turche più famose, è un volto conosciuto a Mosca. Durante la settimana presenterà la sua ultima collezione “West of Eden”.

“La collezione ‘West of Eden’ si ispira all'archetipo senza tempo della cowgirl e al suo spirito audace. I design, radicati nella natura selvaggia del West e nella forza delle donne al confine, reinterpretano questi elementi con una prospettiva moderna ed elegante. Attraverso questa narrazione, texture ruvide si combinano con dettagli delicati per creare capi che celebrano la libertà, l'individualità e lo storytelling emotivo”, commenta Emre Erdemoglu.

Anche stilisti provenienti da Asia, America Latina e Africa presenteranno le loro collezioni nella capitale russa. Anche i capi dello stilista spagnolo sfileranno in passerella, rendendo questo interscambio creativo bidirezionale. Nel 2025, infatti i brand russi Li Lab e INNIKI hanno presentato le loro collezioni alla Mediterranea Fashion Week di Valencia, in Spagna. Ora Mosca scoprirà una nuova collezione spagnola, consolidando ulteriormente i legami internazionali.