Sala Biellese: Pasticceria Massera protagonista a Studio Aperto Mag FOTO e VIDEO

La storica Pasticceria Massera è stata recentemente protagonista di un servizio televisivo andato in onda su Studio Aperto Mag, il programma di approfondimento, in onda su Italia Uno. Un riconoscimento importante che ha dato risalto a una realtà profondamente radicata nel territorio biellese e portatrice di una tradizione centenaria.

Fondata nel 1920 sulle pendici della Serra biellese, la pasticceria è oggi conosciuta in tutta la regione e non solo, per alcune specialità che hanno contribuito a renderla un punto di riferimento della produzione dolciaria: tra queste, le celebri polentine e i torcetti, preparati ancora oggi seguendo le ricette originali e tramandate da oltre un secolo.

Il servizio televisivo ha raccontato la storia della famiglia e della bottega, mostrando l’artigianalità e l’attenzione alle materie prime. Tra i momenti di maggior interesse, le immagini delle lavorazioni tradizionali, che un tempo venivano eseguite completamente a mano, e che oggi, pur con il supporto di macchinari moderni, mantengono intatta la filosofia di un tempo.

“Un’emozione grandissima poter raccontare il nostro lavoro, fatto di passione e tradizione - scrivono sulla pagina Facebook - Questo traguardo è merito di tutti voi che ogni giorno scegliete la qualità e il cuore che mettiamo in ogni nostra creazione. Grazie a tutti!"