Tra Biellese e Torinese: "Andar per borghi, castelli e colline"

Domenica 14 settembre 2025 torna l’iniziativa culturale “Andar per Borghi, Castelli e Colline”, un itinerario che unisce in un’unica esperienza tre luoghi simbolo tra Biellese e Torinese: la Fortezza di Verrua Savoia, Villa Salino di Cavaglià e il Castello di Moncrivello.

Sarà possibile visitare le tre strutture, ciascuna custode di secoli di storia e memoria. L’evento propone un vero e proprio viaggio attraverso otto secoli, tra grandi sovrani, condottieri e un territorio che si distingue per paesaggi mozzafiato, arte e cultura.

"Per scoprire le bellezze storiche e architettoniche di un territorio ricco di fascino, tra colline, borghi e castelli che hanno segnato la storia locale"

Per maggiori informazioni: Emanuela 349 400 76 04.