Suoni in Movimento, la magia dell'arco è di scena a Oropa

La rassegna Suoni in Movimento, nell’ambito dei Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese, ospita La magia dell’arco, un concerto che esplora le infinite possibilità espressive del violino, protagonista assoluto di una serata che attraversa secoli di storia musicale, tra fuoco virtuosistico, profondità emotiva e raffinatezza stilistica.

L’appuntamento è domenica 31 agosto al Santuario di Oropa dove si parte alle 18.30 con una visita guidata dell’Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa e si prosegue alle 21 con il concerto nella cornice della Basilica Antica che vedrà sul palco Alessio Bidoli al violino e Luigi Moscatello al pianoforte con le musiche di Tartini, Brahms, Ravel, Saint-Saens.

Il programma si apre con la leggendaria Sonata in sol minore Il trillo del diavolo di Giuseppe Tartini, in una versione rivisitata dal grande violinista Fritz Kreisler. Opera emblematica del violino barocco, la sonata è avvolta da un’aura di mistero: si racconta che Tartini la compose ispirato da un sogno in cui il diavolo suonava accanto a lui. Il celebre trillo finale è divenuto simbolo di abilità tecnica e forza espressiva.

Si prosegue con la Sonata n. 3 in re minore op. 108 di Johannes Brahms, pagina intensa e appassionata che riflette la maturità del compositore. I quattro movimenti si susseguono con straordinaria varietà emotiva, alternando lirismo e drammaticità, fino al travolgente Presto agitato finale.

Nella seconda parte del concerto la monumentale Sonata n. 1 in re minore op. 75 di Camille Saint-Saëns un capolavoro che alterna impeto drammatico e lirismo delicato, e che, come disse il compositore, dovrebbe essere suonato come se fosse cantato e per concludere la celebre Tzigane di Maurice Ravel. Un concerto che mette in luce la magia dell’arco in tutte le sue sfumature: dallo spirito infernale al canto dell’anima, dalla potenza del gesto alla delicatezza del suono.

È consigliata la prenotazione tramite SMS/WhatsApp al numero 370 3031220 oppure via mail a segreteria@nuovoisi.it entro le 12 del giorno del concerto. L'ingresso è gratuito.