Dal Nord/Ovest: Incendio in via Arles a Vercelli FOTO

Nella serata del 26/08/25 intorno poco dopo le 24 squadre dei Vigili del Fuoco con l'autopompa, con l' autoscala e l' autobotte sono intervenute in via Arles a Vercelli per una chiamata per incendio abitazione.
Arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, l' incendio interessava uno scooter parcheggiato sotto il porticato di un palazzo.
Una volta estinto l' incendio tutti gli appartamenti soprastanti sono stati evacuati perché invasi dal fumo.
Non ci sono feriti da segnalare
Presente sul posto la pattuglia dei Carabinieri