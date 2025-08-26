 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 26 agosto 2025, 10:28

Dal Nord/Ovest: Incendio in via Arles a Vercelli FOTO

Intervengono i Vigili del Fuoco

Nella serata del 26/08/25 intorno poco dopo le 24 squadre dei Vigili del Fuoco con l'autopompa, con l' autoscala e l' autobotte sono intervenute in via Arles a Vercelli per una chiamata per incendio abitazione.

Arrivate sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, l' incendio interessava uno scooter parcheggiato sotto il porticato di un palazzo.

Una volta estinto l' incendio tutti gli appartamenti soprastanti sono stati  evacuati  perché invasi dal fumo.

Non ci sono feriti da segnalare

Presente sul posto la pattuglia dei Carabinieri

c.s.vvf vc, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore