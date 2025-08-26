Candelo, al via i lavori in via Campile. L'obiettivo? Più sicurezza, accessibilità e decoro urbano

Candelo investe ancora sulla qualità dello spazio pubblico e sulla sicurezza dei cittadini. Sono stati programmati i lavori di riqualificazione in via Campile: un intervento puntuale ma strategico che si inserisce nella più ampia visione di una Candelo più sicura e sempre più sostenibile.

L'opera – del valore complessivo di 17.450 euro – prevede l’intubamento del canale di scolo esistente e consentirà di eliminare situazioni di rischio per pedoni e automobilisti causate dalla presenza del fosso, oltre ad allargare la carreggiata stradale, realizzare un percorso pedonale e migliorare la vivibilità e la fruibilità complessiva dell’area.

Un intervento mirato che si inserisce nel programma di rigenerazione urbana promosso dall’amministrazione, con l’obiettivo di restituire valore e funzione a spazi oggi sottoutilizzati, rendendoli più accessibili a tutti. L'assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino ha così sottolineato: "Con questo intervento mettiamo in sicurezza via Campile grazie alla posa della nuova tubazione e alla sistemazione delle cunette. Oltre a migliorare il deflusso delle acque, i lavori consentiranno anche un allargamento della sede stradale, rendendo la circolazione più sicura e agevole. È un investimento strategico che risponde a esigenze attese da tempo dai cittadini e che porterà benefici duraturi all’intera comunità".

Anche dal gruppo di maggioranza arriva un chiaro sostegno per l'opera. La capogruppo Erika Vallera ha espresso queste parole: “L'intervento in via Campile è un tassello importante di un programma più ampio di interventi di riqualificazione urbana, volto a incrementare la funzionalità degli spazi pubblici e la sicurezza del territorio. Non è solo una questione tecnica ma un segnale di attenzione ai bisogni concreti dei cittadini. Ringrazio quindi l’assessorato e il settore lavori pubblici per l’impegno e la qualità del lavoro che stanno portando avanti”.