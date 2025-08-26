EGAP: 500 mila euro per la tutela ambientale

Un nuovo e importante finanziamento rafforza le azioni di conservazione ambientale nel territorio del Parco Naturale delle Lame del Sesia. L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha infatti ottenuto un contributo di 500.000 euro dalla Regione Piemonte, nell’ambito del bando PR FESR 2021/2027 – “Transizione ecologica e resilienza”.

Il progetto prevede interventi di sistemazione naturalistica e paesaggistica nei comuni di Albano Vercellese, Greggio, Oldenico e Villata, all’interno di un’area che è al tempo stesso Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale della Rete Natura 2000.

Con un investimento complessivo di oltre 504 mila euro, i lavori si svilupperanno nell’arco di tre anni e mirano a favorire il ripopolamento di specie tutelate, come il tritone, e a contrastare quelle alloctone, oltre a valorizzare il paesaggio e la biodiversità.

“Questo progetto – sottolinea la Commissaria Erika Vallera – è frutto di una precisa visione politica e amministrativa, volta a cogliere le opportunità offerte dai bandi regionali e a distribuire in modo equilibrato le ricadute positive sul territorio gestito dall’Ente.”

Sulla stessa linea la Direttrice Monica Perroni, che evidenzia come l’intervento sia pienamente coerente con gli obiettivi europei di tutela degli habitat e delle specie protette.

Il nuovo finanziamento si aggiunge a quelli già ottenuti in passato dall’Ente, tra cui un milione di euro per i progetti IdroGeoParchi e altri 500 mila euro per interventi a Dormelletto. L’Ente intende investire nella promozione di una transizione ecologica concreta e duratura, con ricadute dirette sui territori interessati.