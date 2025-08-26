Dalla Regione Piemonte 6 milioni di euro all'ASL Biella, ecco gli investimenti previsti

Sei milioni di euro è l’ammontare complessivo assegnato all’ASL BI per gli investimenti previsti per il "Rilancio della sanità pubblica", finanziati grazie ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. La Regione Piemonte ha approvato l'erogazione dei fondi che per l’Azienda Sanitaria biellese consentiranno la copertura di investimenti previsti nell’ambito del Piano strategico aziendale, tra cui, ad esempio, una quota per i lavori e l'allestimento dei locali della Sala Ibrida, gli arredi delle Case e dell'Ospedale di Comunità, le opere per il Micronido aziendale, l'aggiornamento e la sostituzione di apparecchiature chirurgiche e per i servizi sanitari e ulteriori investimenti tecnologici e manutentivi sia per l'ospedale che per il territorio. Ora è pertanto in corso l’adozione del provvedimento di presa d’atto dell’assegnazione del finanziamento.

Nella seconda metà del 2023, la Regione aveva avviato una ricognizione preliminare presso le Aziende Sanitarie piemontesi, finalizzata all'individuazione di progetti e interventi aziendali, sia già avviati in quell’anno, che da avviare, eleggibili al finanziamento del Fondo per lo Sviluppo Coesione (FSC) 2021-2027. L'ASL BI, dopo aver provveduto a tale attività, aveva trasmesso alla Regione Piemonte un elenco che, come da indicazioni regionali, ricomprendeva tecnologie sanitarie, interventi di edilizia e acquisti di altri beni, ritenuti urgenti o comunque ad elevata priorità per motivi collegati alla funzionalità dei servizi sanitari e per l'avvio o il completamento di progetti anche di rilievo regionale. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, insieme ai Fondi europei, lo strumento finanziario principale per l’attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale e per la rimozione degli squilibri tra le diverse aree del Paese. Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con la programmazione europea ed è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, in stretta coerenza con le più importanti politiche nazionali, come il PNRR, l’Agenda Digitale, Agenda Urbana Europea, Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, Strategia Nazionale Aree Interne e Strategia per lo Sviluppo sostenibile.

A novembre del 2023, la Regione Piemonte aveva approvato lo schema di "Accordo per la Coesione", poi sottoscritto con il Consiglio dei Ministri, e finalizzato a realizzare un programma unitario di interventi sul territorio o della Regione Piemonte per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio. In seguito, nell’agosto del 2024 la Direzione Sanità della Regione Piemonte aveva approvato l'avviso per la presentazione da parte delle Aziende Sanitarie degli interventi finalizzati alla realizzazione di un macro progetto denominato "Rilancio della Sanità Pubblica". In risposta, l'ASL BI ha trasmesso alcune istanze in cui sono stati ricompresi sia gli interventi già previsti nella ricognizione preliminare del 2023 ma anche ulteriori interventi, la cui urgenza era sopravvenuta nel frattempo o che facevano parte di progetti di investimento, anche di rilievo regionale o nazionale, ma che necessitavano di risorse ulteriori per essere completati o realizzati.

Nel febbraio del 2025 la Regione Piemonte era pervenuta all'assegnazione definitiva spettante alle Aziende Sanitarie del Piemonte di una prima parte delle risorse disponibili, che per l’ASL BI era di 5.000.334, 03 euro, successivamente integrata il 31 luglio scorso di 1 milione di euro, per un importo complessivo di 6.000.334, 03 euro per l’Azienda Sanitaria biellese. Con la quota di fondi riconosciuta, l’ASL di Biella potrà ora dare corso ad alcuni importanti interventi, parte dei quali erano già stati avviati nelle more della formale assegnazione dei fondi.

I principali sono:

1) I lavori di predisposizione impiantistica ed edilizia della Sala Ibrida per un importo di 580 mila euro. Si ricorda, infatti, che il valore economico dell’investimento per la Sala Ibrida ISO 5 è di circa 1.865.940, così suddiviso: ₋ 664.440 mila euro per l’acquisizione del Sistema Angiografico di alta gamma, Canon Alphoenix Hybrid System Sky, a carico dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella e della Fondazione Cassa di Risparmio di BIella; ₋ 681.500 mila euro di interventi infrastrutturali per la realizzazione di una Sala Ibrida ISO 5, di cui circa 101 mila euro di progettazione e direzione lavori, a carico dell’ASL di Biella; ₋ altri 520 mila euro per ulteriori dotazioni tecnologiche che l’Azienda Sanitaria Locale deve acquistare per l’allestimento completo della sala, tra cui un tavolo operatorio dedicato, ad elevate prestazioni.

2) L’acquisto di arredi e di attrezzature per le 3 Case di Comunità e per l’Ospedale di Comunità, non coperti dal finanziamento PNRR, per un ammontare complessivo di 1 milione di euro.

3) La realizzazione del Micronido aziendale, grazie ad un importo finanziato di 534.352 euro, che va ad aggiungersi ad una prima quota di finanziamento regionale di 250.000 euro. Si ricorda che è previsto che il Micro Nido dell'ASL BI sia destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, per un massimo di 24 iscritti, di cui una parte figli di genitori non dipendenti dell’ASL BI. Al momento è stata ultimata la fase progettuale e ora si potranno avviare le procedure per l’indizione della gara per i lavori.

4) L’acquisto di diverse apparecchiature sanitarie per esigenze di sostituzione per obsolescenza oppure di potenziamento dei servizi per un valore complessivo di circa 2 milioni e 600 mila euro, tra cui sono ricompresi:

- Interventi di sostituzione o manutenzione straordinaria necessari a ripristinare la funzionalità di piccole apparecchiature sanitarie, per un ammontare di 399.739,42 euro;

- Acquisti di piccole apparecchiature e arredi per diversi servizi sanitari, per un totale di 167.132, 42 euro;

- Acquisto di ulteriori apparecchiature ed arredi per esigenze non programmabili del valore di 500 mila euro per l’anno 2025; ma anche di alcune attrezzature di maggiore entità, quali:

- la manutenzione straordinaria sugli acceleratori lineari della Radioterapia al fine di prolungarne la durata e migliorare le prestazioni, per un valore di 228 mila euro.

È stata inoltre prevista la sostituzione, sempre a causa obsolescenza, di:

- 1 diagnostica radiologica digitale per un importo di 240 mila euro;

- 10 ecografi con un importo di 600 mila euro;

- 3 ecocardiografi con un ammontare di 240 mila euro;

- di letti a bilancia utilizzati durante le procedure dialitiche per un valore complessivo di 56.980 mila euro;

- di 1 Ortopantomografo per lo studio radiologico delle strutture anatomiche delle arcate dentarie e delle ossa mascellari presso il servizio di Radiologia per un importo di 50 mila euro;

- 1 Neuronavigatore per il basicranio (ossia la base del cranio, complessa struttura ossea che forma il pavimento del cranio, separando l'encefalo dalle cavità nasali, orbitali e dall'orecchio) per attività di Chirurgia assistita in Otorinolaringoiatria per un importo di 120 mila euro;

5) Gli interventi di manutenzione straordinaria dell'ospedale e sul territorio per un totale di circa 1 milione e 284 mila euro, che comprendono 784 mila euro di interventi di manutenzione straordinaria impiantistica ed edilizia del presidio ospedaliero, ma anche la sostituzione delle scale mobili all'ingresso dell'ospedale con ascensori, al fine di venire incontro alle esigenze in particolare dell'utenza più fragile, oltre al rifacimento di un tetto presso la sede di Trivero in Valdilana.

"Questo finanziamento conferma la strategia portata avanti in questi anni dall'Azienda Sanitaria Locale di Biella e consente di dare ulteriore compimento agli investimenti e alle progettualità previste nell'ambito del Piano Aziendale di Rilancio, definito e portato avanti punto per punto in questi 4 anni. – ha così commentato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – Abbiamo voluto condividerne la notizia, in quanto segna l'avvio di alcuni progetti che erano in attesa della copertura necessaria e consente il compimento degli altri già intrapresi. Ringrazio la Regione Piemonte per la costante collaborazione nel seguire ogni fase del processo che ha portato a questo fondamentale traguardo, che si affianca agli interventi già previsti dal PNRR e che tutti insieme costituiscono una sfida e un'opportunità di fondamentale importanza per la sanità biellese. A questo proposito, un ringraziamento particolare va a tutto lo staff della Struttura Complessa Tecnico diretta dall'Ing. Maurizio Zettel, affiancato dall'ing. Corrado Benevento e dall’ing. Alberto Petti per la professionalità e il costante impegno che hanno dedicato in questi anni e che stanno mettendo in campo tutt’oggi, al fine di riuscire a portare l'ASL BI ai traguardi prefissati e, insieme a tutta l’Azienda Sanitaria, a dare un concreto apporto, a beneficio dei cittadini del nostro territorio".