Valdilana, il 27 agosto interruzione di energia elettrica: previsti gruppi elettrogeni temporanei

Mercoledì 27 agosto 2025, dalle ore 08:00 alle 15:30, nel Comune di Valdilana verrà interrotta l’erogazione di energia elettrica a causa di lavori programmati da E-Distribuzione. L’intervento comporterà la sospensione del servizio in diverse zone del territorio comunale, con interessamento di più frazioni e civici specifici, come riportato nella comunicazione ufficiale.
Per ridurre i disagi e garantire continuità nelle aree più sensibili, E-Distribuzione ha inoltre informato il Comune di Valdilana che provvederà a installare tre gruppi elettrogeni temporanei, che resteranno in funzione per circa 30 giorni a partire dalla stessa data. Essi verranno posizionati: nei pressi della cabina Enel “Botto 1” in frazione Botto, n. 55, presso la cabina Enel “Mazzucco” in frazione Mazzucco, presso la cabina Enel “Barbato” in frazione Barbato, n. 1.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo motivo E-Distribuzione invita i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dell’intervento. Per ulteriori informazioni sui lavori o per segnalazioni, è possibile contattare il numero verde 803.500.