Lutto a Pollone, Pier Paolo Gazzetto è mancato all'affetto dei suoi cari

È mancato all'affetto dei suoi cari Pier Paolo Gazzetto – detto Paolin- di anni 85. Ne danno il triste annuncio: la moglie Virginia Bortolozzo, il figlio Davide con Andrea ed Ilaria, le sorelle con le rispettive famiglie, cognati, cognate, cugini e parenti tutti.

I funerali avranno luogo a Pollone mercoledì 27 agosto, alle 10, nella chiesa parrocchiale. Al termine della cerimonia la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Biella. Il Santo Rosario sarà recitato domani, martedì 26 agosto alle ore 19, sempre a Pollone.

E' possibile inviare un messaggio di cordoglio alla famiglia attraverso il sito www.impresafunebreoropa.com(sezione necrologi).