Trump: "Prima o poi incontrerò Kim Jong Un". Nuova telefonata con Putin: "Buona conversazione"

(Adnkronos) - Donald Trump ha annunciato che "prima o poi" incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong Un. "Abbiamo delle relazioni molto positive" ha detto il presidente americano. L'annuncio di Trump è arrivato poco prima di un suo incontro con il Presidente sudcoreano Lee Jae-myung.

La telefonata con Putin

Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca ha detto di aver parlato con Vladimir Putin, dopo il vertice a Washington con il leader ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei per la pace in Ucraina. Alla domanda su come è andata la conversazione, Trump ha risposto: "Ogni conversazione che ho con lui è una buona conversazione, e poi, sfortunatamente, viene caricata una bomba su Kiev o da qualche altra parte, e allora mi arrabbio molto". "Penso che riusciremo a portare a termine la guerra, ma è dura", ha detto Trump.

Trump risponde a chi lo critica

Trump ha risposto, poi, alle critiche ricevute per aver inviato la Guardia Nazionale a Washington per il contrasto della criminalità, sostenendo che alcune persone pensano che un dittatore potrebbe "piacere". "Mi attaccano, mi dicono: 'Non abbiamo bisogno di lui. Libertà, libertà. È un dittatore, è un dittatore'", ha detto Trump, riferendosi a coloro che disapprovavano le sue azioni, tra cui la minaccia di inviare le truppe dell'esercito a Chicago. "Ma molte persone dicono: 'forse ci piacerebbe un dittatore'", ha aggiunto Trump sottolineando: "Non mi piacciono. Non sono un dittatore. Sono un uomo con un grande buon senso e sono una persona intelligente". "Quando vedo cosa è successo alle nostre città, mando le truppe e invece di essere elogiato mi dicono: 'State cercando di prendere il controllo della Repubblica'. Queste persone sono malate", ha concluso Trump.