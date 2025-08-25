Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare: Alessandro Tomasi è il candidato presidente della Regione Toscana". Lo annuncia con un comunicato la coalizione, al termine, oggi pomeriggio, della riunione dei vertici regionali delle forze politiche di centrodestra: "Un incontro decisivo che ha ufficializzato il percorso per le prossime elezioni regionali".

La coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, si legge in un comunicato, "ha indicato in maniera unanime e convinta" il nome di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI, come candidato alla presidenza della Regione, sfidando così l'uscente Eugenio Giani.

Alla riunione, "che ha sancito la sintesi di un lavoro proficuo avviato da tempo", hanno preso parte il vicecoordinatore regionale di FdI e deputato Francesco Michelotti, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il coordinatore della Lega Luca Baroncini, l'eurodeputato Roberto Vannacci, il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e il deputato di Noi Moderati Alessandro Colucci con il suo vice Luca Briziarelli.

La coalizione ha ringraziato i candidati alla presidenza espressi negli scorsi mesi, Elena Meini (Lega) e Deborah Bergamini (Forza Italia), "e tutte le forze che stanno lavorando alla definizione del programma, che sarà messo a disposizione del candidato governatore come base condivisa di lavoro".

Il centrodestra, spiega il comunicato, "si presenta come un'alternativa forte e credibile, pronto a governare la Toscana con la stessa efficacia e buon senso che già dimostra in tanti capoluoghi e città importanti della regione, dove i nostri amministratori sono apprezzati e riconfermati. Siamo una coalizione che ha lavorato con profitto, dimostrando di saper costruire e non solo protestare".

"Di fronte al caos di un centrosinistra diviso e aggrappato a fragili accordi di potere con il Movimento 5 Stelle, il centrodestra risponde con compattezza, coesione e una visione chiara per il futuro. Ora si attende solo il passaggio formale al tavolo nazionale dei leader, che ufficializzeranno la candidatura di Tomasi - prosegue il comunicato - Con questa scelta si apre un percorso di dialogo con tutta la società toscana. L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento".

Per la coalizione di centrodestra, "i cittadini toscani, stanchi di decenni di immobilismo e di occasioni perdute, possono finalmente guardare con speranza e fiducia all'alternativa rappresentata da Alessandro Tomasi e da un centrodestra unito e pronto a governare".

"Con questa scelta prosegue un percorso di dialogo con tutta la società toscana iniziato già dai consiglieri regionali di centrodestra in questi anni e portato avanti anche dallo stesso Alessandro Tomasi in questi mesi, un percorso che prosegue con ancora più forza e unità - conclude il comunicato - L'obiettivo è formulare una proposta politica ampia, inclusiva e capace di andare oltre il nostro perimetro tradizionale, per unire tutti coloro che desiderano un cambiamento".