Pallamano, rientro in campo per Vigliano: al via la nuova stagione

È tutto pronto per il rientro in campo della sezione pallamano di FC Vigliano Polisportiva. Confermato dal presidente Camatti lo staff tecnico alla cui guida ci sarà ancora Simone Lugli che si avvarrà della collaborazione del neoallenatore Roberto Falcetto. Il sodalizio giallorosso ha intenzione di prendere parte al campionato Under 18 maschile interregionale e probabilmente anche a quello Under 14 maschile. Il via alla stagione è previsto per oggi, lunedì 25 agosto, con sedute di allenamento quotidiane all’aperto.

Queste le parole di Lugli: ”La stagione inizia come ogni anno in questo periodo permettendo ai giovani, che praticano la pallamano o vogliono iniziare un percorso con noi, di poter prendere confidenza con il gruppo di lavoro e di iniziare a rapportarsi tra loro. Le sfide di questa stagione sono la partecipazione al campionato Under 18 maschile e l’incremento del numero di partecipanti alle nostre attività. Per ciò che concerne il primo punto posso dire che sarà un campionato particolamente impengativo poichè si preannunciano sfide alle migliori realtà della zona piemontese e lombarda. Tra queste sicuramente emergono Cassano Magnago e Cologne ma saranno tutte sfide a squadre strutturate e ben preparate. Dovrebbe profilarsi un campionato a dieci squadre dove oltre alle due già citate dovrebbero aggiungersi i lecchesi di Molteno, i bresciani di Leno e Palazzolo Sull’Oglio, i milanesi di Ferrarin, i gallaratesi di Crenna, Vigevano e i tortonesi di Derthona oltre a noi. Per ciò che invece concerne il secondo punto posso dire che ci piacerebbe far crescere ulteriormente il gruppo. Al momento abbiamo in rosa tre ragazze che hanno confermato la loro presenza e la loro volontà di proseguire un perscorso di pallamano, sebbene non sia per loro possibile disputare gare. Oltre a loro abbiamo un discreto numero di ragazzini di età fino alla terza media (2012) ai quali ci piacerebbe dare il maggior spazio possibile in gara partecipando al campionato Under 14 maschile che si preannuncia essere ricco di partecipanti e disputato con la formula a concentramento nella quale ciascuna squadra disputa due gare nello stasso giorno”.

Per informazioni è possibile scrivere a handballvigliano@gmail.com