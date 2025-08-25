 / Music Cafè

Bolle di Malto festeggia 10 anni con “Sour Jazz” FOTO

Il festival Bolle di Malto festeggia il suo decennale con una rassegna speciale dedicata al jazz, realizzata in collaborazione con il Biella Jazz Club, che il prossimo anno celebrerà i suoi sessant’anni di attività. Nasce così “Sour Jazz”, sezione musicale che animerà il cortile di Palazzo Ferrero dal 29 al 31 agosto, con ingresso gratuito. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno nella sala conferenze del palazzo.

Il programma, curato dalla direzione artistica del Jazz Club, unisce tradizione e nuove tendenze del panorama italiano, aprendo anche a contaminazioni rock, pop e sonorità popolari.

Il programma

- Venerdì 29 agosto aprirà il BIB’s Trio del violinista piemontese Stefano Ivaldi, che proporrà il repertorio gipsy di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli. A seguire, la cantante milanese Silvia Fusè con il quartetto del biellese Max Tempia porteranno in scena “Souvenir d’Italie”, un viaggio attraverso il jazz italiano da Natalino Otto a Fred Buscaglione.

- Sabato 30 agosto sarà dedicato alle nuove generazioni: alle 20.30 il Future Soul Quartet di Asti, formazione già protagonista di importanti festival, proporrà un sound che mescola black music, elettronica e improvvisazione. Alle 22.00 saliranno sul palco il pianista Alessio Pagliero (19 anni) e il sassofonista Mattia Basilico (22 anni), con un quartetto che omaggia i grandi maestri dello swing come Ray Brown, Wes Montgomery e Duke Ellington.

- Domenica 31 agosto il gran finale: alle 20.30 il trio brasiliano Sambalelè proporrà un mix di bossa nova, samba e ritmi tradizionali. A chiudere la rassegna sarà la cantante emiliana Georgia Ciavatta con i Candymen, formazione apprezzata anche a Umbria Jazz e nota per le rivisitazioni jazz di grandi brani pop e rock internazionali.

I concerti sono legati alla mostra “Viaggio, orizzonti, frontiere, generazioni”, allestita a Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e da Miscele Culturali, visitabile nei giorni del festival fino alle 22.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione (info@biellajazzclub.it).

