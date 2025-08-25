Le diverse tipologie di assistenza domiciliare

Quando si parla di assistenza domiciliare si intende un insieme di servizi e percorsi su misura pensati per offrire prestazioni socio-sanitarie direttamente al domicilio della persona.

Rappresenta una risposta concreta ai bisogni di anziani o individui con disabilità permanenti e delle loro famiglie, ma anche di persone fragili (ad esempio pazienti in fase di rientro al domicilio dopo un ricovero ospedaliero, un percorso in RSA o una degenza riabilitativa), che viene generalmente erogata in regime privato o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Grazie a questo sistema è possibile garantire cure e assistenza domiciliare in modo qualitativo, personalizzato, flessibile e continuativo tra le mura della propria abitazione, in un ambiente familiare, tra ricordi e quotidianità, evitando o posticipando il più possibile il ricorso a strutture residenziali o ospedaliere.

In questo articolo analizziamo le principali tipologie di assistenza domiciliare che è possibile richiedere e attivare.

Assistenza infermieristica domiciliare

L’assistenza infermieristica domiciliare rappresenta uno dei servizi più importanti per le persone che necessitano di cure e assistenza presso il proprio domicilio. Viene svolta da infermieri professionisti regolarmente abilitati e comprende una vasta gamma di interventi mirati.

Include principalmente trattamenti clinici su misura (medicazioni, gestione cateteri, terapie endovenose, clisteri, rilevazione parametri vitali, prelievi, ecc.) e gestione dei dispositivi sanitari (assistenza nella gestione di stomie, nutrizione artificiale, gestione di PEG o sondini naso-gastrici, ecc.).

Fa inoltre parte dell’assistenza infermieristica domiciliare anche l’educazione terapeutica alla corretta assunzione dei farmaci e alla prevenzione di eventuali complicanze e il supporto familiare alla gestione quotidiana dell’assistenza, nonché il monitoraggio dello stato generale di salute con segnalazione tempestiva di ogni variazione clinica.

Questo servizio viene programmato per adattarsi alle esigenze specifiche dell’assistito e al contesto familiare e garantisce cure sanitarie di base sicure, personalizzate e coordinate all’interno dell’ambiente domestico.

Assistenza socio-assistenziale

Un altro servizio che fa parte dell’assistenza domiciliare è l’assistenza socio-assistenziale: è destinata a pazienti che necessitano di un sostegno continuativo o temporaneo in tutte le attività fondamentali della quotidianità, anche senza una condizione clinica acuta, con l’obiettivo di preservare la dignità, l’autonomia residua e la qualità della vita.

Viene svolta da Operatori Socio Sanitari (OSS) qualificati all’interno dell’ambiente domestico e prevede diversi tipi di intervento: cura dell’igiene personale, vestizione e preparazione alla giornata, mobilizzazione e supporto fisico e relazionale, assistenza ai pasti e nelle visite mediche e aiuto alla famiglia.

Riabilitazione e fisioterapia domiciliare

I servizi riabilitativi e fisioterapici a domicilio, erogati da professionisti qualificati (fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali), hanno l’obiettivo di favorire il recupero motorio e funzionale in persone che, per condizioni fisiche, logistiche o cliniche, non possono uscire di casa.

Comprendono riabilitazione ortopedica post-traumatica o post-operatoria, trattamenti neurologici, recupero da patologie neurodegenerative e croniche, mobilizzazioni passive e attive ed educazione al movimento e hanno lo scopo di promuovere l’autonomia, migliorare la qualità della vita e prevenire il decadimento funzionale.

Interventi medico-specialistici a domicilio

Fanno parte del percorso di assistenza domiciliare anche eventuali interventi medico-specialistici per valutare, monitorare e adattare il piano di cura, in linea con il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).

Vengono erogati da medici specialisti qualificati direttamente al domicilio della persona e vengono forniti per rispondere a bisogni più specifici che possono emergere nel tempo.

