25 agosto 2025

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 22 al 24 agosto 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Cronaca

- Pray, trentenne cade con il parapendio

- Alpe Noveis, incendio domato FOTO e VIDEO

- Viverone: Pedone investito da un'auto in manovra

- Ponderano: Moto tampona un’auto in rotonda, ferito 18enne

Attualità

- Nasce in Piemonte l'Unità cinofila con cane da traccia: fiuta le minime tracce di sangue

- "La Sicurezza stradale è un dovere di tutti": troppo fitta la cronaca biellese VIDEO

- Cai e Ministero del Turismo insieme per la sicurezza in montagna: promossa l’app GeoResq

- Poste Italiane blocca le spedizioni verso gli Stati Uniti: cosa cambia dal 29 agosto

- Biella, via Cernaia chiusa: domani scatta l'ordinanza

Sport

- La Biellese torna a casa al Pozzo La Marmora, domani il debutto in Coppa Italia

- Vuelta, la storia del ciclismo attraversa il Biellese: spettacolo e passione lungo le strade piemontesi FOTO e VIDEO

- La Vuelta a Valdengo, Pella: "Per noi è un onore e un privilegio avere il traguardo sprint"

- Running, Francesco Nicola vince la "Oropa-Monte Camino 2025" FOTO e VIDEO

Eventi

- Il Villaggio incantato dei Troll realizzato grazie agli alunni del Liceo Artistico G. e Q. Sella. Visitabile gratuitamente tutti i week-end FOTO

- Successo a Biella per la "Vuelta by Night": oltre 2000 presente in piazza Cisterna

Costume e società

- Biella saluta la ex funicolare: bus sostitutivo e... proteste in arrivo?

- Paghetta ai figli: utile lezione di vita o vizio inutile?

- Il valore dell’assistenza: paziente ringrazia medici e infermieri dell’Urologia

Redazione, G.Ch.

