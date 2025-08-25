Eclissi totale di Luna, a Occhieppo Inferiore appuntamento con l'UBA

Domenica 7 settembre il cielo sopra Occhieppo Inferiore regalerà uno spettacolo raro e affascinante: l’eclissi totale di Luna, conosciuta anche come “Luna rossa” o “di sangue”. L’evento, che durerà circa due ore, sarà osservabile presso la Cascina San Clemente (Via S. Clemente 50) grazie all’iniziativa organizzata dall’Unione Biellese Astrofili (UBA).

L’osservazione, sia visuale che telescopica, permetterà di ammirare i momenti più suggestivi del fenomeno: dalla fase della totalità fino al cosiddetto “terzo contatto”, quando i raggi del Sole illumineranno nuovamente i rilievi montuosi lunari, creando brillii simili a diamanti, fino al quarto contatto che sancirà la fine dell’eclissi.

Considerato l’orario, coincidente con la cena, l’UBA ha previsto un servizio ristoro con panini alla salsiccia e bevande. È richiesta la prenotazione entro il mercoledì precedente, così da permettere una migliore organizzazione.

In caso di cielo coperto, l’evento sarà comunque seguito in streaming.

Per informazioni: tel. 015 592685 – email: u.b.a@katamail.com