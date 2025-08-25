Crevacuore: "Terre di ferro e di fuoco", un viaggio nella Bassa Valsessera dal I al XV secolo

Domenica 7 settembre alle ore 17, presso la Volta di San Sebastiano in Via Don Campi 62 a Crevacuore, si terrà l’evento culturale “Terre di ferro e di fuoco. La Bassa Valsessera dal I° al XV secolo”, promosso dall’associazione Il Boggio – Arte Storia Cultura con il patrocinio della Provincia di Biella e del Comune di Crevacuore.

L’incontro, che intende approfondire storia, archeologia e memoria del territorio, sarà introdotto dalla dott.ssa Piera Mazzone con la prefazione dell’evento. Seguiranno gli interventi della prof.ssa Roberta Lenzi (“Terre di Eretici e di Eretiche”) e dell’architetto Andrea Musano (“Scoperte e restauri nel territorio”).

A corollario della manifestazione, il 7 e 8 settembre dalle ore 16 alle 19 sarà visitabile l’esposizione delle opere degli artisti Laura Brambilla e Walter Martinetti. Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno prendere parte a un aperitivo storico del Boggio.