Biella, si inaugura la mostra “Massimo Premoli – Biella ir-reale / Bruno Beccaro – In punta di piedi”

Sarà inaugurata venerdì 5 settembre alle 18,00 a Spazio Cultura la mostra “Massimo Premoli – Biella ir-reale / Bruno Beccaro – In punta di piedi”, un’esposizione dedicata a due importanti artisti biellesi che hanno saputo distinguersi per maestria e sensibilità delle loro opere che interpretano il territorio biellese.

La mostra sarà visitabile fino al 12 ottobre.

La parola agli artisti

Massimo Premoli

“I miei lavori sono sempre accompagnati dai termini foto-disegno e ir-reale. Vorrei chiarire il significato che attribuisco a queste due espressioni.

Foto-disegno: disegno eseguito con matite colorate intorno ad una fotografia incollata direttamente sul foglio. Fotografia e disegno si compenetrano fino a diventare un tutt’uno che costituisce l’esito finale del lavoro.

Ir-reale: il vocabolario Treccani definisce irreale come “privo di esistenza effettiva, che è fuori della realtà o la supera”. L’ir-reale attribuito a Biella però non fa riferimento a una città priva di realtà o addirittura di esistenza effettiva, semplicemente identifica il tipo di rappresentazione realizzata nei miei lavori. I foto-disegni esposti hanno tutti come punto di partenza una fotografia a colori di un’architettura che si trova in città (un’immagine quindi reale) utilizzata come punto di partenza per la costruzione, intorno alla fotografia, di un disegno che non ricostruisce la parte di realtà non inquadrata dalla fotografia e quindi irreale. L’irrealtà è per me solo un’alterazione di quanto esistente: una modifica delle proporzioni, dei colori, delle forme; un difetto della fotografia (linee cadenti) assunto a regola di tutto il lavoro; un particolare che passa inosservato utilizzato come base per un intero lavoro. La fotografia costituisce l’unico frammento di verità oggettiva di ogni opera, il disegno realizzato intorno alla fotografia prende invece vita da un mondo personale e fantasioso che inventa un nuovo vero rielaborando gli elementi non inquadrati dalla fotografia. In questa esposizione ogni quadro è accompagnato dall’indicazione del luogo in cui è stata scattata la fotografia origine dell’opera. Ogni visitatore è quindi in grado di valutare il tipo di intervento attuato per giungere al foto-disegno ir-reale”.

Bruno Beccaro

“In questa mostra propongo un frammento della mia ricerca: un percorso in cui pittura e parola si rincorrono, si richiamano, si sostengono. Ogni opera nasce da una necessità espressiva profonda, dal desiderio di far emergere ciò che sento vero, anche quando non è visibile. Attraverso immagini e colori, cerco di dare forma a un pensiero poetico, a una visione che unisce ciò che vedo con ciò che immagino. Le mie immagini tendono all’onirico, ma cercano sempre un ancoraggio alla realtà visibile. Non so spiegare fino in fondo il perché di questa scelta espressiva, posso solo dire che, in essa, è racchiuso il mio mondo interiore”.

“Dopo la mostra dedicata a Giorgio Cigna Spazio Cultura apre la stagione autunnale con una coppia di artisti d’eccezione – commenta il Presidente Michele Colombo – Si conferma in questo modo ancor di più come un punto di riferimento per l’arte locale offrendo una proposta culturale sempre totalmente gratuita in grado di interessare un pubblico vario”.

Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Biella, Via Garibaldi 14

ORARI: Lunedì - venerdì 10.30 - 12.30, 16.00 - 17.30

Sabato e domenica 16.00 - 19.00

Ingresso libero

www.fondazionecrbiella.it

spazio.cultura@fondazionecrbiella.it

+39 015 0991868