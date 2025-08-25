Dal Nord Ovest - Asserragliato in casa, dopo la trattativa i Carabinieri lo trovano morto

Si è conclusa in tragedia la vicenda del giovane che nel tardo pomeriggio di ieri, 24 agosto, si è chiuso all'interno della propria abitazione, a Torino, dichiarando di essere in possesso di un’arma e manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo.

L’allerta è scattata intorno alle 17.30 e sul posto sono rapidamente giunte cinque pattuglie dei carabinieri, tre squadre dei vigili del fuoco e due ambulanze pronte ad assistere in caso di emergenza.

La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno gestendo la delicata situazione, nel tentativo di avviare un dialogo con l’uomo per riportarlo alla calma. Dopo diverse ore di trattativa, il giovane ha deciso di togliersi la vita ed è stato trovato morto dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nella casa.