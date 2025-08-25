Biella, nasconde merce nello zaino: uomo fermato all’Esselunga dalla Polizia

Nella mattinata di domenica, 24 agosto, un tentativo di furto è stato sventato all’interno del supermercato Esselunga, a Biella.

Un uomo è stato sorpreso da un addetto della sicurezza del centro commerciale mentre era intento a prelevare e occultare della merce all’interno del proprio zaino. Allertato un equipaggio delle Volanti della Polizia, gli agenti sono giunti prontamente sul posto e hanno fermato il presunto responsabile non appena aveva oltrepassato le casse senza pagare; inoltre, è stato invitato a svuotare lo zaino.

Al suo interno è stata ritrovata la refurtiva, consistente in due epilatori elettrici del valore complessivo di 250 euro. I poliziotti hanno così denunciato il 50enne per furto e la merce è stata riconsegnata al legittimo proprietario.