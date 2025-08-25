Biella Chiavazza: principio di incendio in un camino FOTO

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, a Biella Chiavazza in via Della Vittoria si è verificato un principio di incendio in un camino. I proprietari dell’abitazione hanno notato un denso fumo e hanno immediatamente allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, anche con l’autoscala, ma al loro arrivo le fiamme erano praticamente già spente. Secondo le prime ipotesi, il fumo potrebbe essere stato provocato da un nido di calabroni presente all’interno del camino.

Non si registrano feriti né danni gravi, ma l’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato possibili complicazioni.