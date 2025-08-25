ASL Biella: concorso pubblico per due figure "Dirigente Medico di Oncologia"

È stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di oncologia presso l’Azienda Sanitaria Locale di Biella (ASL BI).
Il bando integrale è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2025, disponibile sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it).
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale (22 agosto 2025), tramite il portale dedicato: https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it.
Il diario delle prove, con le relative modalità di svolgimento e la sede, sarà reso noto sul sito ufficiale dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it, sezione Lavora con noi/Concorsi alla voce Concorso pubblico due posti di dirigente medico di oncologia), con comunicazione inviata al domicilio dei candidati.
Per la validità della domanda è richiesto l’inserimento di un indirizzo PEC o, in alternativa, di un indirizzo e-mail personale univocamente riconducibile al candidato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Concorsi dell’ASL BI, Via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano (BI), telefono 015/15153417 – 3738, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:00.