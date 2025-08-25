Cavaglià, presentato il concorso fotografico per il calendario 2026

Il Comune di Cavaglià, attraverso l’Assessorato alla Cultura, lancia un’iniziativa rivolta a tutti i cittadini e agli appassionati di fotografia: diventare autori del Calendario 2026 del Comune di Cavaglià.

L’amministrazione comunale è alla ricerca di immagini che ritraggano il territorio in diversi momenti dell’anno, con l’obiettivo di raccontare Cavaglià attraverso lo sguardo e la sensibilità dei suoi abitanti.

Le fotografie, da inviare in alta definizione entro il 30 settembre 2025 all’indirizzo mail biblio.cavaglia@ptb.provincia.biella.it, saranno selezionate e pubblicate all’interno del calendario, accompagnate dal nome dell’autore. Per partecipare è necessario allegare la liberatoria, disponibile sul sito del Comune, o presso la Biblioteca civica nei giorni di apertura.

“Porta la tua visione nel calendario di tutti! Cavaglià ha bisogno del tuo sguardo”.