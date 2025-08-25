Sport, riprendono le attività del Basket Femminile Biellese

È tempo di ripartenza per il Basket Femminile Biellese, che dal 1° settembre inaugura la nuova stagione sportiva.

La prima squadra sarà la formazione senior, attesa nuovamente nel campionato di Serie B dopo la tranquilla salvezza della scorsa stagione. Le atlete si ritroveranno con coach Bertetti, affiancato dai vice Riccini e Rabbachin, per pianificare il lavoro e avviare i primi allenamenti già dal 2 settembre. Stesso giorno di ripresa anche per le giovanili: l’Under 17 guidata da coach Giudici, e le Under 15 e 14, confermate sotto la direzione di coach Merlo.

“Siamo impazienti di rivedere le ragazze sul parquet – sottolinea la dirigenza –. La conferma delle atlete in tutte le categorie, salvo rare eccezioni tecniche, testimonia un ambiente sereno, dove si respirano amicizia e allegria. Le tante nuove iscrizioni ci hanno permesso negli ultimi anni di ampliare il settore giovanile con formazioni Under 13 e le richieste per il 2025 fanno pensare a un ulteriore incremento”.

La società, interamente dedicata al basket femminile, rinnova l’impegno per le più giovani con giornate di prova gratuite. Ogni sabato mattina di settembre, presso la palestra Palasalesiani di Via Galileo Galilei 12 a Biella, le ragazze nate tra il 2009 e il 2016 potranno avvicinarsi gratuitamente alla pallacanestro. Il primo mese è gratis per tutte, anche per chi inizierà ad ottobre o novembre.

Ulteriori informazioni: Roberta (347 083 7381) e Giorgio (340 291 6806).