Urgente!!!Isidoro e Marley, resteranno senza una casa.. gliela troviamo??? FOTO

Due anime speciali cercano disperatamente un lieto fine: Isidoro e Marley, due mici meravigliosi, castrati e dolcissimi, si trovano in Piemonte (Biella) e hanno bisogno del vostro aiuto. Sono stati entrambi salvati accuditi e aiutati a rifiorire da una badante. Ma ora lei dovrà andare via, e tutto e due si ritroveranno di nuovo senza un punto di riferimento. Hanno urgente bisogno di una casa piena d’amore e protezione, per non tornare nel buio da cui erano usciti.

ISIDORO è un micio dal cuore tenero. Dolcissimo, giocherellone e affettuoso, ha vissuto un passato difficile: era spaventato, maltrattato, denutrito. Poi una badante dal cuore grande che lo ha salvato.

MARLEY è un piccolo capo gruppo! Anche lui ha alle spalle una storia di maltrattamenti e fame, ma non ha perso la voglia di vivere e di fidarsi. Interagisce nel gioco, è affettuoso e pieno di vitalità. Oggi è diventato un vero figurino: bello, sano e pronto per una nuova vita.

Entrambi sono castrati, educati e abituati alla vita domestica. Si trovano a Biella (Piemonte) e verranno affidati con modulo di preaffido per garantire loro un futuro sereno e sicuro

PER INFO E ADOZIONI: 348.7765243

Vi preghiamo, non lasciamoli soli. Aiutateci a trovare per loro la famiglia che meritano.

CONDIVIDI, ADOTTA, CAMBIA UNA VITA.