AL DIRETTORE | 25 agosto 2025, 14:30

Addio dottor Sebastiano D'Agosta, medico legale e già sindaco di Curino

La morte a 71 anni è avvenuta nella sua abitazione di Vigliano Biellese.

Riceviamo e pubblichiamo:

"Lutto nel Biellese per la scomparsa, a 71 anni, di Sebastiano D’Agosta, medico legale ed ex sindaco di Curino. Da qualche tempo lottava contro un male incurabile e, dopo un periodo di ricovero in ospedale, è mancato nella sua abitazione di Vigliano Biellese pieno dell’affetto di familiari e amici.

Il Dottor D’Agosta, giunto nel Biellese negli anni ‘80, è stato negli anni dirigente medico nel dipartimento di Prevenzione, Igiene e Sanità pubblica dell’Asl di Biella nonché Responsabile del centro ISI per l’assistenza sanitaria e l’accoglienza dei cittadini stranieri giunti in Italia. Fu l’ideatore, insieme ad altri lungimiranti colleghi medici, della costituzione del Gruppo Interdipartimentale Transculturale (G.I.T.): riconosciuto come un esperimento pionieristico nell’ambito della sanità pubblica a livello nazionale, ha permesso negli anni la gestione delle problematiche della popolazione migrante presente sul territorio attraverso un protocollo di rete, composto da servizi sanitari e sociali che lavorano sui casi in modo coordinato.

Dal 2004 al 2009 è stato sindaco di Curino portando con passione progetti ed eventi nel paese che l’aveva accolto anni prima. Ha lavorato fino a poco tempo fa come direttore sanitario in alcune strutture e come medico legale. Non ha mai smesso di dedicare tempo, energia e passione al lavoro che tanto amava, ai suoi pazienti, agli ultimi, a chi aveva più bisogno. Lascia la moglie Oriana e le figlie Elisabetta ed Alessandra con Giovanni, i fratelli e le sorelle, i tanti amici e amiche, colleghi e colleghe.

Per ricordarlo e salutarlo, il Santo Rosario sarà celebrato martedì 26 alle 18 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Vigliano Biellese, dove mercoledì 27 alle 15 sarà celebrato il funerale”.

La famiglia D'Agosta

