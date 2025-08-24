Valdilana, lavori urgenti alla fognatura: come cambia la viabilità

Importanti modifiche alla viabilità interesseranno nei prossimi giorni la frazione Lanvario, dove sono programmati lavori urgenti di riparazione alla condotta fognaria lungo la Strada Provinciale 231, nel tratto interno al centro abitato, in prossimità del civico 12 (Km 4+130).
L’intervento, richiesto dalla società C.O.R.D.A.R. Biella S.p.A., si rende necessario per garantire il corretto funzionamento della rete fognaria e sarà accompagnato da una regolamentazione straordinaria della circolazione veicolare.
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza comunale n. 151 del 18 agosto 2025, le misure previste sono le seguenti:
- Dal 25 al 29 agosto 2025: divieto totale di transito, valido 24 ore su 24, nel tratto interessato dai lavori.
- Dal 1° al 5 settembre 2025: circolazione consentita esclusivamente a senso unico alternato, regolata da movieri o semaforo di cantiere, sempre nell’arco delle 24 ore.
Nonostante i disagi temporanei per residenti e automobilisti, il Comune sottolinea la necessità di questi lavori, che mirano a ripristinare in tempi rapidi l’efficienza della rete fognaria, prevenendo possibili criticità future.
In caso di maltempo, i lavori potranno slittare al primo giorno utile.