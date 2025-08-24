Oasi Zegna, Cammino di Ermenegildo: cantiere forestale lungo la Tappa 3, attenzione al passaggio

Informiamo tutti i camminatori che nelle prossime settimane intendono intraprendere il Cammino di Ermenegildo che, lungo la Tappa 3, nel tratto compreso tra la Punta della Civetta e il Santuario della Novareia, è attualmente presente un cantiere forestale. Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante il passaggio.
In Breve
domenica 24 agosto
sabato 23 agosto
venerdì 22 agosto
giovedì 21 agosto
mercoledì 20 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Domani il via alla decima edizione di Bolle di Malto con la cerimonia di apertura del primo fusto
L’inaugurazione del primo fusto rappresenta un momento simbolico per l’intero Salone