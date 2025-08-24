 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 24 agosto 2025, 08:20

Oasi Zegna, Cammino di Ermenegildo: cantiere forestale lungo la Tappa 3, attenzione al passaggio

Informiamo tutti i camminatori che nelle prossime settimane intendono intraprendere il Cammino di Ermenegildo che, lungo la Tappa 3, nel tratto compreso tra la Punta della Civetta e il Santuario della Novareia, è attualmente presente un cantiere forestale. Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante il passaggio.

c.s. Oasi Zegna - cc

