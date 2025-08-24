MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti

(Adnkronos) -
Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l'ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.
Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto:
1) M. Marquez 42’37.681
2) P. Acosta +4.314
3) M. Bezzecchi +7.488
4) J. Martin +11.069
5) L. Marini +11.904
6) F. Morbidelli +12.608
7) B. Binder +12.902
8) P. Espargarò +14.015
9) F. Bagnaia +14.854
10) F. Quartararo +15.473
11) A. Ogura +18.112
12) M. Oliveira +19.021
13) A. Rins +22.861
14) A. Marquez +25.938
15) F. Di Giannantonio +26.262
16) F. Aldeguer +55.239
RIT J. Zarco
RIT J. Miller
RIT R.Fernandez
RIT J. Mir
RIT E. Bastianini