Oropa–Monte Camino 2025: in gara 106 atleti, in attesa del verdetto FOTO e VIDEO

Si è corsa questa mattina, domenica 24 agosto, la Oropa–Monte Camino 2025, manifestazione di corsa in montagna organizzata dal G.S.A. Valsesia in ricordo di Piergiorgio Gazzetto. La gara, tornata nel 2023 dopo 23 anni di assenza, è un riferimento per gli appassionati della specialità.

Alla competizione hanno preso parte 96 atleti nella prova competitiva e 10 nella camminata ludico motoria. Il tracciato competitivo, interamente su sterrato, misura circa 7 km con 1.200 metri di dislivello positivo, mentre la camminata ha previsto 4 km e 700 metri di dislivello.

I runner sono partiti alle 8:30 dal piazzale funivie di Oropa, sotto un cielo piuttosto nuvoloso, tappa ristoro al Rifugio Rosazza e tutti a piedi per ritornare ad Oropa.

Tra i nomi più attesi al via figurano Enzo Mersi, da quest’anno tesserato G.S.A. Valsesia, plurivincitore di gare in montagna, Francesco Nicola (A.S.D. Climb Runners), reduce dalla convocazione ai Campionati Europei off road, oltre a Emanuele Falla, Yannick Verraz, Carlo Torello Viera, Diego Faedo, Mattia Girelli, Niccolò Biazzetti, Silvio Balzaretti, Emanuele Coda, Daniele Cosa e altri protagonisti della specialità.

Le premiazioni si terranno in zona partenza, con riconoscimenti per i primi cinque assoluti uomini e donne, e premi di società calcolati sulla somma dei tempi dei tre migliori classificati.

L’arrivo degli atleti è atteso nelle prossime ore: grande curiosità su chi succederà nell’albo d’oro a Enzo Mersi e Francesca Foglio, vincitori dell’ultima edizione.