Il Villaggio incantato dei Troll realizzato grazie agli alunni del Liceo Artistico G. e Q. Sella. Visitabile gratuitamente tutti i week-end FOTO

Oropa, i sassi. Quello erratico, al di sotto del quale un vescovo vercellese, per paura dei miscredenti, si narra avesse nascosto la statua di chi aiuta ed aiuterà a dare un senso alla esistenza, ed i sassi stabilizzati dall’erratico docente lessonese per difendere dal sole le entità scandinave (𝗧𝗿𝗼𝗹𝗹) alle quali si aggrappavano nella notte dei tempi gli abitanti delle periferie dell’Artide per tentare di spiegarsi la loro esistenza non facile.



In fondo di misteri, di fede, di equilibrio spirituale si tratta. Diversamente ricercati. Ed ora riuniti in una comune località. Particolare.

Sabato 14 giugno 2024, nella interpretazione del pittore norvegese 𝗧𝗵𝗲𝗼𝗱𝗼𝗿 𝗞𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝘀𝗲𝗻 (1857 – 1914) al quale viene riconosciuta la primogenitura di una loro raffigurazione “realistica”, anche i Troll popolano l’arrivo della (fu?) pista di sci “Ico Busancano”.



Per volontà del presidente dell'Associazione e docente di educazione fisica proprio al Liceo Artistico di Biella Massimo Bidese, l’uomo che una ne fa e cento ne pensa. Realizzandole. Un desiderio fin dalla posa della “prima pietra” (a proposito!), circa un lustro addietro, dell’insediamento ludico-sportivo che caratterizza l’area adiacente le funivie di Oropa. Alle sue spalle, l’anfiteatro degradante da quei boschi che gli ricordavano tanto le “skogen” (foreste) conosciute in occasione di una escursione in Norvegia ed abitate dalle tracce dei Troll “impietriti” dal contatto con il Sole.

Per riprodurle a circa 2.000 chilometri a Sud, in miniatura nella versione Kittelsen, sono state necessarie le energie e la disponibilità di aziende ed enti biellesi e quella dei colleghi di scuola, e lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro al quale hanno aderito studentesse e studenti dell’ 𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗜𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗲 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗮 - 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗼 A𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗕𝗶𝗲𝗹𝗹𝗮. Ricevendo attestati e borse di studio.

E da oggi allora quello spazio ludico-sportivo si rinnova ad una 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗮 con gli alunni del Liceo che non potendo più (assurdità) utilizzare la semplice terracotta a scuola, sono saliti ad Oropa per realizzare i propri manufatti. I nuovi inserimenti oltre cinquanta sono stati progettati con tavole pittoriche di grande spessore artistico.



Sei borse di studio hanno premiato i migliori disegni di progetto e i migliori Troll. A vincere sono stati per i disegni: 1° Lepora Rachele, 2° Bini Alessandra e 3° Bonfatti Sofia. Mentre per la realizzazione dei Troll: 1° Pacilli Alessandro, 2° Magnani Noemi, 3° Marchisio Alice.

Il tutto con la benedizione di Brødrene Flaarønning, l’azienda che dal 1868 produce e distribuisce in numerosi Paesi del Mondo i Troll “doc” e da Legend Srl nella persona di Mauro De Blasi che li distribuisce in Italia. Ve ne sono 60 in esposizione insieme con testi e pubblicazioni in materia presso il rinnovato chalet che correda il centro ludico-sportivo-didattico.

A proteggere i nuovi arrivati scandinavi anche il vicino Cupolone, in un bizzarro amalgama di gruppi, individui e religioni diversificate e che convivono sotto le stesse nuvole. Al di sopra, il cielo. Ognuno il suo. Al quale affidarsi. Per l’equilibrio vitale.

Il Villaggio dei Troll (Trollenes landsby) – Oropa Piazzale Funivie-Busancano, Biella

Punto informazioni 333-1141448 – Facebook: Pattinaggio Oropa.