CRONACA | 24 agosto 2025, 14:25

Urta l'auto e prosegue la corsa: si cerca un biellese

Urta l'auto e prosegue la corsa: si cerca un biellese - Foto di repertorio.

Nella giornata di ieri, sabato 23 agosto, i Carabinieri di Borgosesia hanno ricevuto una segnalazione in merito ad un'autovettura che, dopo aver urtato un veicolo proveniente dal senso opposto, danneggiando lo specchietto, avrebbe proseguito la corsa incurante dell'accaduto. Il veicolo, proseguendo senza riguardo, è stato segnalato alle forze dell'ordine e poi segnalato nell'area di Masserano, in quanto proprietà di un biellese.

In corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Crevacuore, incaricati di visionare le telecamere, affinché si possa risalire all'autore del danneggiamento.

