Biella, impennate e manovre spericolate: ragazzi in moto e scorrettezze stradali FOTO

Biella, impennate e manovre spericolate: ragazzi in moto e scorrettezze stradali

Impennate in mezzo alla carreggiata, attraversamenti con il semaforo rosso e sorpassi azzardati davanti alle auto in transito: comportamenti che mettono a rischio non solo chi li compie, ma anche gli automobilisti che si ritrovano a inchiodare e ad evitare le moto in transito.

È questa la scena che nelle ultime ore si è verificata a Biella, lungo le vie cittadine: un gruppo di ragazzi, a bordo delle proprie moto, ha effettuato una serie di manovre pericolose, improvvisando una pista sulle strade urbane.

Un lettore, dal proprio veicolo, ha documentato le scene grazie alla propria dash cam. Purtroppo non si tratta di un caso isolato e non è raro osservare delle "evoluzioni", più o meno riuscite, lungo le strade urbane. Educazione e rispetto delle regole potrebbero risparmiare non pochi incidenti.