Biella, via Cernaia chiusa: domani scatta l'ordinanza

Via Cernaia rimarrà chiusa per consentire i lavori di manutenzione sulla pavimentazione stradale a cubetti, i celebri "sanpietrini".
Il Comune di Biella, nei giorni scorsi, ha disposto la chiusura temporanea al transito veicolare, da via Carso fino al civico 40. Verrà pertanto interdetto la sospensione della circolazione per chi da via Carso, intende scendere verso il ponte "di Chiavazza" / Ponte Cervo o Nino Cerruti (come da recente intitolazione), per consentire i lavori. L'altra corsia, che porta dal ponte al centro cittadino, rimarrà quindi aperta come di consueto.
La sospensione della circolazione veicolare sarà in vigore dalle ore 9.00 di lunedì 25 agosto alle ore 18.00 di venerdì 5 settembre 2025, con possibilità di proroga tecnica sino al termine massimo del 9 settembre 2025, data entro la quale dovrà essere garantito il ripristino della normale viabilità.
Durante il periodo dei lavori, sono previsti ulteriori provvedimenti viabilistici:
- limite di velocità a 30 km/h, restringimento della carreggiata e, se necessario, senso unico alternato regolato da movieri;
- divieto di transito pedonale nell’area interessata, con obbligo di utilizzo dei passaggi alternativi segnalati.
Il Comune ha inoltre stabilito che non dovrà essere in alcun modo compromesso l’accesso ai passi carrabili, alle attività commerciali e alle abitazioni presenti lungo il tratto interessato.
L’ordinanza diventerà operativa con la posa della segnaletica temporanea e decadrà automaticamente con la sua rimozione, al termine dell’intervento.