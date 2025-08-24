Cai e Ministero del Turismo insieme per la sicurezza in montagna: promossa l’app GeoResq

Con l’aumento costante del turismo in montagna cresce anche l’attenzione alla sicurezza di chi sceglie escursioni e attività alpinistiche. Il Club Alpino Italiano e il Ministero del Turismo sottolineano l’importanza di affrontare l’ambiente alpino in modo consapevole, con la giusta preparazione, attrezzatura adeguata e rispetto per la natura.

Tra gli strumenti a disposizione degli escursionisti c’è l’applicazione GeoResq, gratuita e scaricabile dagli store iOS e Android. L’app consente di inviare richieste di soccorso geolocalizzate direttamente al Soccorso Alpino del Cai e di registrare i propri itinerari, aumentando il livello di sicurezza per chi frequenta la montagna.

Il servizio è reso disponibile senza costi per l’utente grazie ai fondi del Ministero del Turismo. A oggi, GeoResq ha già superato le 240 mila installazioni, confermandosi uno strumento prezioso per la prevenzione e la gestione delle emergenze in ambiente montano.